 

Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки

13.08.2024, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дана Борисова честно призналась, что колола популярный препарат для диабетиков ради похудения не только себе, но своей 16-летней дочери Полине. Девочке удалось похудеть на семь килограммов. Телеведущая тоже сбросила вес, однако поплатилась своим здоровьем. Например, у знаменитости начались серьезные проблемы со зрением.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что Дана Борисова своими действиями могла нанести вред и ребенку. Он расценил совершенное телеведущей как преступление. Мол, самостоятельное назначение препарата – весьма серьезный проступок.

В данном случае речь идет не только о взрослом человеке, но и о ребенке, здоровье которого подвергли серьезному риску. Как отметил Кондрахин, в таких случаях “подключается попечительская служба по охране ребенка” — органы опеки, которые дают свою оценку действиям родителя и при необходимости прибегают к разного рода решениям.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что начала слепнуть после применения популярного препарата для диабетиков. Кроме того, телезвезда стала регулярно терять сознание. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

15.08 / Мнение «аналитика»: О «курской аномалии»… Кто ответит и чьи головы полетят?

15.08 / “Карты раскрыты” – прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

15.08 / Химические пилинги летом – а можно ли?

15.08 / Мнение: Средний возраст автомобилей в США, запрет бензиновых авто и отказ бизнеса от зелёных обязательств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика