Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки

Дана Борисова честно призналась, что колола популярный препарат для диабетиков ради похудения не только себе, но своей 16-летней дочери Полине. Девочке удалось похудеть на семь килограммов. Телеведущая тоже сбросила вес, однако поплатилась своим здоровьем. Например, у знаменитости начались серьезные проблемы со зрением.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что Дана Борисова своими действиями могла нанести вред и ребенку. Он расценил совершенное телеведущей как преступление. Мол, самостоятельное назначение препарата – весьма серьезный проступок.

В данном случае речь идет не только о взрослом человеке, но и о ребенке, здоровье которого подвергли серьезному риску. Как отметил Кондрахин, в таких случаях “подключается попечительская служба по охране ребенка” — органы опеки, которые дают свою оценку действиям родителя и при необходимости прибегают к разного рода решениям.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что начала слепнуть после применения популярного препарата для диабетиков. Кроме того, телезвезда стала регулярно терять сознание. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.