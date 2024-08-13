 

Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной

13.08.2024, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Пригожина, Долина — мудрая и уважаемая личность, которая не заслуживает того, чтобы оказаться в такой сложной ситуации. Он отметил, что мошенники не дремлют и используют любые возможности для обмана людей, в том числе и артистов. “Мошенники должны быть наказаны. Я знаю, что по стране гуляет огромное количество квартирных жуликов”, — подчеркнул он, добавив, что такие преступления могут разрушить жизни людей.

Пригожин считает, что государство должно взять на себя ответственность за защиту граждан, особенно тех, кто стал жертвой преступлений. Он уверен, что правоохранительные органы обязаны поддержать Долину и не оставлять ее наедине с проблемами. “Нельзя позволять народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья”, — заявил он.

Недавний инцидент с попыткой захвата квартиры Долиной стал тревожным сигналом о том, как мошенники могут действовать в условиях нестабильности. По информации СМИ, группа неизвестных попыталась прорваться в ее квартиру в элитном районе Москвы, утверждая, что они являются собственниками жилья. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля со стороны правоохранительных органов и защиты прав граждан.

Пригожин также отметил, что такие ситуации становятся особенно актуальными на фоне текущих событий в стране. “Жулики не спят, они воруют, грабят людей”, — добавил он. По его мнению, необходимо создать условия для того, чтобы жертвы мошенничества могли рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства.

Лариса Долина подтвердила информацию о том, что стала жертвой мошенников и уже подала заявление в правоохранительные органы. Она сообщила о наложении ареста на свою квартиру и о том, что подозреваемые могут находиться за границей. Пригожин выразил надежду на то, что правоохранительные органы примут необходимые меры для защиты артистки и привлекут виновных к ответственности.

Также Пригожин призвал общество обратить внимание на проблемы квартирного мошенничества и поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. “Мы переживаем за нее”, — сказал он о Долиной, подчеркивая важность солидарности и поддержки в такие непростые времена.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

15.08 / Мнение «аналитика»: О «курской аномалии»… Кто ответит и чьи головы полетят?

15.08 / “Карты раскрыты” – прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

15.08 / Химические пилинги летом – а можно ли?

15.08 / Мнение: Средний возраст автомобилей в США, запрет бензиновых авто и отказ бизнеса от зелёных обязательств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика