 

Google прекращает работу сервиса BigQuery в России

13.08.2024, 20:50, Разное
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Корпорация Google объявила о планах отключить свой облачный сервис BigQuery в РФ с 9 сентября. Это ограничение затронет только BigQuery, в то время как другие сервисы, такие как Google Workspace и Google Cloud, продолжат функционировать.

Ранее сервисы «Литрес» и VK Play рассказали о предстоящем прекращении поддержки входа через Google или Apple ID. VK Play настоятельно рекомендует пользователям выбрать альтернативный метод авторизации: «Почту Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Для изменения настроек необходимо выбрать ранее используемый способ входа и указать новый. С 1 декабря 2023 года в РФ вводится запрет на авторизацию на отечественных сайтах с использованием зарубежной электронной почты. У пользователей останутся лишь четыре варианта: вход по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или российские порталы.


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