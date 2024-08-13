 

«Избавьтесь от мечты заработать на росте в первый день» – патриарх Варфоломей призвал россиян не вестись на IPO

13.08.2024, 19:33, Разное
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Выход на IPO стал для многих лежащих на боку компаний удобным средством заткнуть бреши и протянуть ещё несколько лет, так что умученным инвестициями россиянам не следует поддаваться их уловкам, заявил в ходе проповеди в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей I.

– Мы с вами видим весь этот бум IPO на бирже в Москве, но размещения сопровождаются дьявольским ажиотажем, влекущим за собой завышение цен акций. – предупредил Варфоломей. – Поймите, погоня за лёкими бенефитами может загнать обезбашенных частных инвесторов в ловушку.

Он напомнил, что рынок иностранного капитала для российских компаний оказался закрыт, из-за чего их капитализация теперь сильнее зависит от финансовых предпочтений граждан.

– Будьте непоколебимы и перенесите в сферу абсурда противоестественную логику поля чудес! В ваших головах должен быть винегрет идей, должна укорениться идея диверсификации. Избавьтесь от этой недальновидной мечты – заработать на росте в первый день. Думаете, купленные акции продолжат дорожать и потом, через неделю после IPO? Так не бывает почти никогда, – сказал патриарх.

В первый день торгов, пояснил лидер мирового православия, рынок обычно показывает необычно большое количество сделок, а затем их число резко падает. Так типично спекулятивная активность превращает цену акции из фундаментальной величины в спекулятивную.

– Хотите вкладываться в мусорные бумаги и терять деньги? Глубоко анализируйте как по вертикали, так и по горизонтали. Приглядитесь, что там за субстрат. Многие из бизнесов дышат на ладан, химичат с мультипликаторами и выдают желаемую эффективность за действительную. Некоторые и вовсе погрязли в отъявленном ростовщичестве. Компетентные органы ещё должны разобраться в этом вопросе, – отметил патриарх.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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