 

Посылает сигналы матери? – В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл

13.08.2024, 19:25, Разное
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О встречах Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте после переезда первой за границу известно совсем немного, из-за чего периодически появляются слухи о напряженных отношениях между матерью и дочерью. Но 53-летняя певица нередко дает понять о своих истинных чувствах к родительнице.

Так, недавно Кристина Орбакайте опубликовала очередной снимок, сделанный во время ее путешествия по Европе. Подписью к фотографии исполнительница хита “Перелетная птица” не только пояснила, что находится в Греции, но и призналась, что не перестает думать о своей пожилой матери.

Кристина Орбакайте оставила под кадром отрывок из песни “Отражение в воде”, которую исполнила Алла Пугачева
в 1984 году
для музыкального фильма “Сезон чудес”. Интернет-пользователи увидели скрытый смысл в таких публикациях артистки. По их мнению, певица посылает сигналы родительнице – дает понять, что скучает.

Ранее публика выразила беспокойство по поводу внешнего вида дочери Кристины Орбакайте. Взглянув на свежие снимки кардинально изменившейся 12-летней Клавы Земцовой, поклонники артистки не смогли сдержаться. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


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