Мнение: Поработать на выборах!

Для вас, молодежь! Нужны будут – мне – молодые люди, парни и девчата, поработать на экспресс-опросе населения в Москве и малость подзаработать. Есть желающие? 3 часа в день вечером, пока – ближайшие пару-тройку дней. Никакой политики! Территориально – восток Москвы. Кто из молодых заинтересуется – пишите в личку сюда, мне на почту [email protected] или на Вацап по телефону +7915-823-1325, Алексей.