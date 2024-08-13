 

“Теперь я богатая” – на Наталью Штурм обрушилось наследство

13.08.2024, 17:45, Новости дня
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В начале 2024 года Наталья Штурм пережила трагедию – скончалась ее мать Елена Константиновна. Родительница умерла на руках артистки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная атеросклеротическим кардиосклерозом. О диагнозе матери певица ничего не знала, поэтому информация в документах о смерти стала для нее потрясением.

После кончины родительницы Наталье Штурм пришлось ухаживать сразу за несколькими могилами. По словам исполнительницы хита “Школьный роман”, забота о последнем пристанище усопших, которые были дороги ее матери, легла на ее плечи. В недавней публикации в популярной социальной сети артистка написала: “Теперь я стала богатой наследницей трех кладбищ”.

Также Наталья Штурм не сочла неуместным пошутить на столь безрадостную тему. Она обратилась к певцу Прохору Шаляпину, попросив его не брать во внимание озвученную ею информацию. “Не читай”, – посмеялась артистка, вероятно, намекнув на интерес артиста к богатым наследницам и встречам с ними на кладбищах.

Ранее Наталья Штурм сообщила об ухудшении здоровья. Певица рассказала, что у нее очень низкое артериальное давление. С такими показателями велика вероятность возникновения обморочного состояния. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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