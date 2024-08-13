 

Гаагский суд объявил в розыск сотрудника WADA, попытавшегося взять допинг-пробу у американского спортсмена

13.08.2024, 17:33, Разное
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Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил к пяти годам заключения и объявил в розыск французского сотрудника антидопинговой ассоциации WADA Жана Онорэ. Это произошло после того, как он попытался взять допинг-пробу у легкоатлета из США.

Заседание суда было собрано в экстренном порядке в 3:15 утра по местному времени и продолжалось 11 минут. Суд установил, что Жан Онорэ, изучив 154 допинг-пробы спортсменов из Китая, Белоруссии, Венгрии и Турции, предпринял попытку взять анализы для изучения у 22-летнего легкоатлета из США. Эксперту якобы показалось странным, что спортсмен, опоздавший на автобус из олимпийской деревни к стадиону, 2 часа бежал вслед за ним со скоростью 90 км/ч. Ехавший в этом же автобусе медик предложил ему сдать анализы на употребление стимуляторов, чем вызвал у американца приступ неконтролируемой ярости. В течение получаса бил он Жана Онорэ кулаками, нанося в среднем 10 ударов в секунду, пока служба безопасности олимпийского объекта не вывела незадачливого эксперта за территорию олимпийского объекта.

– Сама мысль о том, что спортсмены из свободной страны могут системно употреблять допинг, бросает тень на репутацию американских спортсменов, – сказала судья Международного уголовного суда. – К тому же, несправедливо заподозренный в употреблении допинга атлет страдает от целого ряда лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний, из-за чего вынужден постоянно принимать лекарства. Этот человек – настоящий герой, который прибыл на Олимпиаду, преодолевая себя и свою болезнь, а бессовестный подсудимый, только по ошибке работающий в WADA, бросил тень на его репутацию. В тюрьме у него будет время поразмыслить над своим поведением.

В настоящее время местонахождение Жана Онорэ неизвестно. В последний раз GPS-трекер в его наручных часах фиксировал его местонахождение в районе военной базы Гуантанамо на Кубе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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