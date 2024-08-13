Чрезмерное потребление соли угрожает слепотой, предупреждает врач Михалева

Эндокринолог Оксана Михалева подчеркнула, что чрезмерный прием соли вредит организму, особенно сосудам и сердцу. Повышенное содержание соли задерживает жидкость, что приводит к отекам. Соль также повышает кровяное давление, что опасно для людей, страдающих гипертонией.

“Отеки являются показателем избыточной концентрации соли и воды в тканях”, – пояснила специалист. – “В первую очередь отечность проявляется на лице, а затем распространяется на конечности”.

Употребление соленой рыбы, копченых колбас, фастфуда, соусов, мясных изделий и солений приводит к избытку натрия в организме. Это вызывает чувство жажды, которое трудно утолить. Нагрузка на сосуды и повышенное давление чреваты осложнениями.

К наиболее опасным последствиям относятся инсульт, инфаркт и почечная недостаточность. При склонности к отекам рекомендуется ограничить суточное потребление соли до трех граммов. При этом следует учитывать, что в это количество входит не только добавляемая в пищу соль, но и содержащаяся в готовых продуктах.