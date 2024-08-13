 

Чрезмерное потребление соли угрожает слепотой, предупреждает врач Михалева

13.08.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эндокринолог Оксана Михалева подчеркнула, что чрезмерный прием соли вредит организму, особенно сосудам и сердцу. Повышенное содержание соли задерживает жидкость, что приводит к отекам. Соль также повышает кровяное давление, что опасно для людей, страдающих гипертонией.

“Отеки являются показателем избыточной концентрации соли и воды в тканях”, – пояснила специалист. – “В первую очередь отечность проявляется на лице, а затем распространяется на конечности”.

Употребление соленой рыбы, копченых колбас, фастфуда, соусов, мясных изделий и солений приводит к избытку натрия в организме. Это вызывает чувство жажды, которое трудно утолить. Нагрузка на сосуды и повышенное давление чреваты осложнениями.

К наиболее опасным последствиям относятся инсульт, инфаркт и почечная недостаточность. При склонности к отекам рекомендуется ограничить суточное потребление соли до трех граммов. При этом следует учитывать, что в это количество входит не только добавляемая в пищу соль, но и содержащаяся в готовых продуктах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Хакеры атаковали штабы кандидатов в президенты США

15.08 / После отпусков в России наступит сезон вирусов

15.08 / Школьники России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ

15.08 / Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

15.08 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Кадыровым… За ним вот-вот придут?

15.08 / Бородина прочит своей дочери карьеру модели

15.08 / Мнение «аналитика»: О «курской аномалии»… Кто ответит и чьи головы полетят?

15.08 / “Карты раскрыты” – прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

15.08 / Химические пилинги летом – а можно ли?

15.08 / Мнение: Средний возраст автомобилей в США, запрет бензиновых авто и отказ бизнеса от зелёных обязательств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика