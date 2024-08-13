 

НИФИ МИФИ разрабатывает детектор загрязнений на расстоянии 100 метров

13.08.2024, 17:30, Разное
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Инженеры НИЯУ МИФИ работают над созданием автоматизированного комплекса, способного измерять уровень радиоактивного излучения на местности в пределах 100 метров.

Мобильный прибор устанавливается на самоуправляемую колесную платформу, которой можно управлять на расстоянии до 25 метров в помещении и 100 метров на открытом пространстве. При необходимости дальность действия увеличивается до 1 километра с помощью дополнительного мобильного модема и альтернативного канала связи.

Устройство на электротяге может нести груз весом 20 кг, что позволяет разместить помимо гамма-спектрометра также электронику для сбора и передачи данных. Средняя скорость движения составляет 1 м/с, а аккумулятор обеспечивает автономную работу в течение двух часов.

«В отличие от других распространенных гамма-спектрометров, наш ксеноновый детектор совмещает преимущества высокого энергетического разрешения и работы без охлаждения», — отметил старший преподаватель кафедры экспериментальной ядерной физики Александр Шустов.

Ранее исследователи НИФИ МИФИ создали искусственный «вулкан» для изучения извержения магмы.


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