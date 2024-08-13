 

GAMING BENCH протестировал видеокарты RTX 3060 и RX 5700 XT

13.08.2024, 17:30, Разное
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Блогер GAMING BENCH протестировал видеокарты RTX 3060 и RX 5700 XT, сравнив их производительность в различных современных играх. В разрешении Full HD результаты показали незначительные различия между моделями.

В Alan Wake 2, при максимальных настройках без DLSS/FSR, RTX 3060 продемонстрировала 43 кадра в секунду (FPS), против 32 FPS у RX 5700 XT. При минимальных настройках и включенном DLSS/FSR (режим “Качество”) показатели составили 57 и 40 FPS соответственно.

В The Last Of Us Part 1, при минимальных настройках без DLSS/FSR, RTX 3060 показала 74 FPS, чуть уступив RX 5700 XT с ее 77 FPS. Spider Man Remastered при очень высоких настройках и отключенных DLSS/FSR выдала 96 FPS на RTX 3060 и 108 FPS на RX 5700 XT.

Hellblade 2, при минимальных настройках, продемонстрировала 51 и 54 FPS на RTX 3060 и RX 5700 XT соответственно. С включенным DLSS/FSR (режим “Качество”) результаты возросли до 74 и 82 FPS.

В Counter Strike 2, при очень высоких настройках, разница была заметнее: RTX 3060 выдала 160 FPS против 191 FPS у RX 5700 XT.

В целом, при отключенных DLSS и FSR, разница в производительности составила в среднем 11%, в пользу RX 5700 XT (73 против 81 FPS). Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core i5-12400F, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 (6000 МГц).


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