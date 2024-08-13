Мнение «аналитика»: О смешном про нашего противника… А вот ему уже не до смеха?

Ну, да, смешно выходит.

Особенно если вспомнить, что мы-то противником его не называли, даже дружить хотели, чисто по-братски. А вот он себя именно в этом качестве и стал позиционировать, ощущая в богатеющей и успешной России угрозу.

Впрочем, об этой аберрации пусть диванные геополитики рассуждают. Мы же поговорим о грубом и материальном, где сейчас стало смешнее всего.

Многие русские, а особенно, «хорошие» русские смеются над всяким, кто говорит о долге Америки. Мем «А вы госдолг #США видели?» вышел особенно смешным. Но только для тех, кто не умеют в статистику.

В июне Минфин США потратил рекордные 140 млрд долл. на обслуживание долга. И это всего лишь за месяц (хотя здесь стоит уточнить, что именно в июне сезонно большой объём процентных расходов). Всего за последние 12 месяцев на проценты по долгу пришлось потратить 1.095 трлн долл. (~3.9% ВВП). А это — рост на 30% за год.



@truecon

Между прочим, госдолг США в июле достиг отметки 35+ трлн долл. впервые в истории страны. Это более трети всех госдолгов в мире. Правда, в Штатах давно уже рекорд за рекордом. Но чисто для сравнения, ВВП США в долларах за 2023 год — 27+ трлн долл., а бюджет федерального правительства на этот год — 6,8 трлн долл.

Считайте, каждый шестой доллар уходит кредиторам. Да, там более половины — «свои», типа страховых фирм и пенсионных фондов. Да, иностранные кредиторы, получив процентные выплаты, реинвестируют их в тот же госдолг. Но всё же…

Эксперты с мировым именем уже во весь голос кричат, что если долговая нагрузка будет расти, инвесторы могут потерять уверенность в способности США погасить долг. А это приведёт пусть не к дефолту, но, как минимум, к резкому увеличению процентных ставок и стремительному росту инфляции. Что спровоцирует рецессию, выход из которой обещает быть долгим.

Нет, Америка не рухнет от этого. Но просто подумайте, что из-за своей расточительности Вашингтон в месяц тратит в 2¼ раза больше денег, чем выделяет Киеву в год. Вот и считайте, что для него действительно важно. И ещё: 1,1 трлн долл. на процентные платежи — это почти что годовой ВВП Нидерландов или Турции, стран из Топ-20 мировой табели о рангах в экономике.

Теперь вам уже не так смешно?

—