 

Рупор кремлевской пропаганды: “Исследователь”

13.08.2024, 16:15, Разное
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"Исследователь"

Бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба подполковник Алексей Белков оказался одним из лидеров вскрытой ФСБ проукраинской неонацистской группировки, поддерживавшей связи с террористическим РДК и "Азовом".

Что характерно, в институте Военной истории Белков занимался изучением власовцев, которых именовал "русскими добровольцами". Ну что тут скажешь – все весьма предсказуемо. Как говорится, больше досок Врангелю и Скоропадскому, школ имени Ивана Ильина, проводимых на регулярной основе чтений, носящих имя пособника гитлеровцев Ивана Шмелева и внедрения в школьную программу симпатизанта бандеровцев Солженицына. Результат налицо. У меня все!

https://t.me/uzhukova/6144 – цинк

Надо усиливать накал разоблачений большевиков и кровавого тирана Сталина!
Если серьезно, то ни разу не удивился, уже не первый раз "исследователи власовщины" оказывались самыми натуральными власовцами.
ФСБ конечно спасибо, что эту падаль повязали, но как же он все таки работал в очистке?

PS. Последние дни в активных движениях, поэтому публикации идут нерегулярно. Ориентировочно с четверга-пятницы будут уже в привычном формате, так что потерпите.

Источник: Colonel Cassad


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