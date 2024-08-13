 

Адвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть

13.08.2024, 16:05, Разное
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Жорин выразил мнение, что Долина может не только потерять свою квартиру, но и не вернуть деньги. Ситуация обострилась после того, как рядом с домом певицы были задержаны пять человек, которые утверждали, что являются новыми владельцами ее жилья.

Это вызвало множество вопросов о законности сделки и о том, действительно ли Долина стала жертвой мошенничества. Адвокат отметил, что подобные схемы обмана становятся все более распространенными. Мошенники зачастую маскируются под сотрудников правоохранительных органов и используют различные уловки, чтобы заставить жертву перевести деньги на “безопасный счет”.

Жорин пояснил, что в случае с Долиной правоохранительным органам предстоит установить связь между покупателями квартиры и мошенниками. Если выяснится, что покупатели действовали независимо, они будут признаны добросовестными приобретателями, и квартира останется у них. В этом случае шанс вернуть деньги будет крайне малым, так как мошенники часто выводят средства за пределы страны.

Инцидент подчеркивает важность бдительности при совершении финансовых сделок, особенно в свете растущего числа мошеннических схем. Лариса Долина, как и многие другие знаменитости, может оказаться в уязвимом положении из-за своей известности и доверчивости. Адвокат Жорин призвал всех быть осторожными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

Будущее квартиры Ларисы Долиной остается под вопросом, а ее финансовые потери могут стать значительными. Это служит напоминанием о том, что даже успешные и известные люди могут стать жертвами обмана.


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