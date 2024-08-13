 

“Гладиатор” назвал 10 самых выгодных смартфонов августа

13.08.2024, 15:50, Разное
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Эксперты портала отобрали 10 наиболее выгодных смартфонов для покупки в августе на территории России.

Во главе списка оказался Infinix Note 30, отличающийся IPS-экраном с разрешением Full HD, высокой частотой обновления 120 Гц и мощным процессором MediaTek Helio G99 для своего сегмента. Смартфон оснащен камерой с разрешением 64 Мп, стереодинамиками от JBL и емким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Его стоимость стартует от 11,7 тысяч рублей.

Вторую позицию занял Poco M6 Pro с тройной камерой, включающей модули на 64, 8 и 2 Мп. Устройство оборудовано ярким AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и внушительной памятью 8/256 ГБ в базовой версии. На маркетплейсах его предлагают приобрести по цене от 15 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A34 выделяется водонепроницаемым корпусом со степенью защиты IP67, производительным чипом MediaTek Dimensity 1080 и тройной камерой с разрешениями 48, 8 и 5 Мп. Стоимость смартфона стартует от 19,7 тысяч рублей.

На четвертом месте находится Poco X6 Pro, оснащенный мощным процессором Dimensity 8300 Ultra, флагманской памятью UFS 4.0 и ярким AMOLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц. Он оборудован 8/256 ГБ памяти, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Стоимость начинается от 25,5 тысяч рублей.

Redmi Note 13 Pro+ имеет изогнутую OLED-матрицу с частотой 120 Гц и высокой яркостью 1800 нит, сбалансированный процессор Dimensity 7200 Ultra, камеры с разрешениями 200, 8 и 2 Мп, стереодинамики и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Также он защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Его цена стартует от 26,7 тысяч рублей, но при доставке из-за рубежа придется дополнительно уплатить таможенную пошлину около 1,8 тысяч рублей.

В список выгодных покупок также вошли Tecno Camon 30 Pro, Realme GT 6T, Huawei P60, Realme GT 6 и iPhone 15.


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