 

Инфекционная больница №1 в Москве проведёт день открытых дверей

13.08.2024, 15:33, Разное
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ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 департамента здравоохранения города Москвы» в последнюю неделю августа в рамках городской программы проведёт день открытых дверей – её смогут посетить все желающие.

В первую очередь будут пускать лиц, имеющих социальные льготы, в том числе пенсионеров и иностранных агентов.

Гостям покажут современные боксы с больными, диагноз которых еще не подтверждён, предложат полежать на больничных койках, провести активности «попади шприцем в мишень», сыграть в «салочки» с медперсоналом в стерильных помещениях, продегустировать различные лекарственные препараты и блюда больничной кухни. Посетители узнают, как быстро диагностировать аэрогенные, контактные, трансмиссивные, фекально-оральные, трансплацентарные и гемоконтактные миксовирусы среди окружающих без использования специального оборудования.

На время проведения мероприятия лица, проходящие лечение и не представляющие клинического интереса, будут переведены в подвальные морозильные боксы. На стоянке служебного транспорта у правого крыла организуют временную парковку для машин такси, которые по окончании мероприятия развезут посетителей в любую точку Москвы и Подмосковья, в том числе до остановок общественного транспорта, станций метро и аэропорта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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