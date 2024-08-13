 

Рупор кремлевской пропаганды: “Ланцет-Э”

13.08.2024, 14:40, Разное
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ZALA представляет «Ланцет-Э»

В этом году у посетителей стенда ZALA форума "Армия-2024" впервые появилась возможность вживую увидеть комплекс с управляемыми боеприпасами «Ланцет-Э», в состав которого входят: беспилотный самолет разведчик ближнего радиуса действия ZALA Z-16Э, носитель управляемого боеприпаса «Изделие 51-Э», носитель управляемого боеприпаса «Изделие 52-Э».

Комплекс предназначен для дистанционного проведения операций по воздушной разведке; поиск, обнаружение и наблюдение за стационарными и подвижными объектами в дневных и ночных условиях.

Экспонирование комплекса «Ланцет-Э» стало возможным благодаря получению рекламного паспорта на продукцию военного назначения, который позволяет открыто демонстрировать комплекс, а также публиковать сведения о характеристиках и свойствах комплекса.

@ZalaAero – цинк

Линеййка лучших барражирующих боеприпасов войны продолжает развиваться, становясь все более дальнобойной и смертоносной.
В Курской области "Ланцеты" сейчас собирают обильную жатву.

Источник: Colonel Cassad


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