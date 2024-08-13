Мнение: Жульничество с зарплатой, кидок на 1,7 млн рублей

Рабочему заплатили 1,7 млн рублей вместо ожидаемых 17 тысяч. Скорее всего, это была не вся зарплата, а небольшой аванс, так как столь маленьких зарплат в Железногорске нет, и конкретно в той фирме зарплаты начинаются от 50 тысяч (ссылка). В любом случае, бухгалтерия начислила мужчине 17 тысяч, но из-за ошибки бухгалтера — тот забыл откинуть копейки — выплатила в 100 раз больше, то есть 1,7 млн рублей.

Казалось бы, всё понятно. Лишние 1,7 млн рублей рабочий должен был вернуть в кассу — это вопрос как элементарной порядочности, так и закона. Цитирую из письма Роструда, на которое ориентируются бухгалтеры (ссылка):

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться, в частности, для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок…

…счетной считается арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов.

Нормальные люди поступают в таких случаях примерно так:

1. Рабочий звонит в бухгалтерию и перечисляет чужие деньги обратно.

2. Фирма оплачивает все комиссии и выдаёт работнику бонус за беспокойство — подчёркнуто маленький бонус, чтобы рабочий не выглядел шантажистом.

3. Допустившего ошибку бухгалтера просят следующий раз быть внимательнее.

4. Программист добавляет в программу проверку с предупреждением: «Вы собираетесь перечислить рабочему Пупкину аномально большую сумму, вы уверены?».

Рабочий, однако, решил поступить иначе — деньги не вернул. Так как мы живём в постсоветском обществе, моральные нормы у многих ещё повреждены, правило «воровать нехорошо» многие считают буржуазным излишеством. Поэтому мне придётся провести аналогию, чтобы объяснить свою точку зрения тем, кто решит вора защищать.

Представьте, что ваша пожилая родственница спрятала в старый чайник «похоронные» 1,7 млн рублей и уехала на дачу, попросив вас проследить за ремонтом у неё в квартире. Делающий ремонт строитель спросил вас, нет ли у вас какого-нибудь чайника, чтобы он мог кипятить воду во время перекусов. Вы заходите в комнату, куда сложили на время ремонта все вещи, находите там тот самый чайник и отдаёте строителю.

На следующий день строитель перестаёт отвечать на звонки. Ещё через день соседи сообщают вам, что дверь в ремонтируемую квартиру стоит нараспашку, и внутри, кажется никого нет. Приехав, вы видите, что строитель собрал все свои инструменты и исчез. Родственница рассказывает вам о тайнике, вы пытаетесь обратиться в полицию и в суд, но строитель с наглой улыбкой заявляет везде, что ничего не брал и ничего не находил. Суд постановляет, как выражаются классово близкие вору блогеры и журналисты, что «работяга ничего никому не должен» (ссылка).

Теперь о том, как будут развиваться события дальше.

Суды продолжатся. Налицо очевидная и вопиющая несправедливость решения, однако судебная практика в данном случае на стороне мошенника. Возможно, этот случай станет поводом пересмотреть наше законодательство, так как сейчас оно фактически поощряет воров.

Украденные деньги «работяга» — ставлю это слово в кавычки — уже спустил традиционным способом, купив на них два автомобиля и золотые украшения жене. Как показывает опыт, скоро автомобили ему придётся продать, чтобы оплатить накопившиеся долги.

Руководство ограбленной фирмы, вероятно, уже позаботилось о том, чтобы разместить где-нибудь полную информацию об инциденте. Теперь, набрав в поиске «Андрей Остапович Пупкин», кадровик следующего завода прочтёт описание «подвига» и отправит резюме в мусорную корзину. Это, разумеется, не значит, что заблудшая душа останется безработной навеки. Многие работодатели ленятся проверять новых сотрудников — особенно когда речь идёт об откровенно плохих местах с высокой текучкой, где готовы брать на работу даже мелких воришек, так как всё заранее рассчитано на работу с соответствующим контингентом. Но всё же история из интернета уже никуда не денется, она останется с «работягой» до конца его трудовой жизни.