Госдолг нанесёт США гораздо больший ущерб, чем изменение климата

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Госдолг США продолжает быстро расти, и в ближайшие годы он нанесёт американской экономике гораздо больший ущерб, чем изменение климата, пишет The Washington Times со ссылкой на американский конгресс. В частности, если этот долг продолжит увеличиваться в соответствии с текущими прогнозами, то ВВП Соединённых Штатов сократится на 3,2%.



AP

Стремительно растущий федеральный долг нанесёт экономике США в ближайшие годы гораздо больший ущерб, чем изменение климата, пишет The Washington Times со ссылкой на заявление Бюджетного управления конгресса США.

В управлении, в частности, подчеркнули, что если госдолг будет расти, согласно текущим прогнозам, то за 30 лет он сократит размер экономики на 3,2%. Изменение климата при этом сократит её на 1%.

В конце прошлого месяца общая сумма госдолга США превысила $35 трлн. Из них примерно $28 трлн принадлежат различным инвесторам. Остальное — внутренний долг правительства.

Проблема госдолга заключается в том, что он вытесняет на второй план другие инвестиции и направляет значительную часть федерального бюджета на выплаты процентов, а не на более продуктивные расходы, такие как транспортная инфраструктура или энергетические проекты.