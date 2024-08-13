 

Рупор кремлевской пропаганды: О когнитивной войне

13.08.2024, 13:00, Разное
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О когнитивной войне

Когнитивная война самая страшная. Её поле боя круглосуточно, повсеместно и ежесекундно. На телеэкранах и в социальных сетях осуществляется неслыханный в человеческой истории геноцид мысли и зачистка любой попытки критического анализа нынешней ситуации. Эта война все больше напоминает бойню, где любые не разрешенные верховной властью денег ментальные посторения немедленно превращаются в Газу. Впролне очевидно, что эта власть не от Бога, а результат грабежа целых континентов, и ещё – наркотрафика и торговли людьми и оружием, масштабы чего – одна из главных её тайн.

Жертвы когнитивной войны – большинство человечества, включая стариков и детей всех наших культур и народов. Наш враг, обладающий неограниченным финансовым и технологическим ресурсом, научился доходчивым для наивных людей языком эмоций переворачивать мир вверх ногами и доносить до масс выгодную ему единственную версию истории и политики, предполагающую демократическую необходимость нашего скорейшего уничтожения.

У обычных людей, никак не связанных с изучением современных политтехнологий и механизмов манипуляции, крайне мало шансов разглядеть прозрачные ячейки мировых социальных сетей, в мутной воде новостей ведущих отлов их сознания. Задача – сделать невозможным формирование у простых граждан их собственного мнения.

Это происходит не где-то там у кого-то. У кого из нас нет друзей, родственников, коллег и знакомых, в той или иной не ставших жертвами механизмов этой войны?

Сначала в нас выискивается нужная эмоция, которую необходимо задеть, для того чтобы отключить способность к рациональному анализу. Это как убийство нерва, перед удалением зуба. Потом раскалываются семьи, дружбы, мосты и зеркала. После этого система получает искомый человеческий продукт, готовый умирать и убивать ради нарисованных в его изнасилованном сознании голограмм. Когнитивная война – искусство выворачивать человека наизнанку в перевернутом с ног на голову мире.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky

Группы исследователей когнитивной войны еще с конца 10х годов напрямую подчинены руководству НАТО.

Источник: Colonel Cassad


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