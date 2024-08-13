 

Долина публично набросилась на поклонника в ответ на критику

13.08.2024, 12:50, Разное
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Лариса Долина в последнее время живет не совсем спокойной жизнью. То ее достают мошенники, которые пытаются продать одну ее недвижимость за другой, то поклонники чрезмерно критикуют ее творчество.

Так, на просьбу 68-летней певицы поддержать ее трек и проголосовать за нее ради победы на премии “Золотой Граммофон”, подписчики обрушились гневными комментариями. Один из них о том, что песня довольно-таки “заурядная” и подходит такой же “заурядной артистке” не остался без внимания исполнительницы. В ответ на критику Долина публично набросилась с оскорблениями на обидчика, назвав его “гнилью, отбросом и ничтожеством”. При этом высокомерно заметила, что многие фолловеры сами “не сделали ничего дельного”, чтобы “разговаривать с ней в подобном тоне”.

Вскоре гневный комментарий исчез со страницы Лариса Александровны, однако позже она посвятила всем хейтерам отдельный пост. В нем она написала, что не обязана всем нравиться, так же, как и ее творчество. Однако есть разница между “не буду за нее голосовать” и “а давайте не будем за нее голосовать”.

“Это неэтично и это против правил. Некрасиво”, – написала Долина в соцсети.

Кроме того, она обратилась к тем, кому не нравится ее творчество, и призвала не тратить время, добавив, что отвечать больше никому не будет. Это был первый и последний раз, по словам артистки.

Кстати, недавно квартиру Долиной выставили на торги мошенники и попытались продать за 112 млн рублей. В конце июля таким же образом пытались продать ее загородный дом. Юристы в один голос заявили, что Долиной ничего от этой сделки не грозит, а вот люди могут остаться без денег. Артистке стоило бы, по мнению адвоката Елены Сениной, предупредить людей, ведь у нее для этого есть большие информационные возможности.


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