 

Политолог Маркелов рассказал, возможна ли блокировка WhatsApp в России

13.08.2024, 12:35, Разное
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Политолог и руководитель компании “Маркком” Сергей Маркелов считает вероятной блокировку WhatsApp в РФ после появления надежного отечественного аналога. Такое решение, по мнению эксперта, будет обосновано проблемами с обработкой личных данных пользователей.

Маркелов сравнивает ситуацию с WhatsApp с ранее заблокированным YouTube. В обоих случаях власти выражали обеспокоенность вопросами безопасности и неправомерным использованием личной информации.

“Основной принцип, по которому принимаются такие политические решения, не только экономические, — это некорректная работа с личной информацией потребителя”, — пояснил Маркелов.

Эксперт отмечает, что обсуждение блокировки WhatsApp может продолжаться долго, но в итоге мессенджер могут заблокировать в одночасье.


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