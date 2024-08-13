Telegram оштрафовали на 4 миллиона за неудаление запрещенного контента
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Таганский суд вновь наложил санкцию на Telegram Messenger, оштрафовав компанию на 4 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещенную на территории РФ.
Согласно судебному решению, Telegram признан виновным в нарушении КоАП РФ, касающегося неисполнения требования об удалении нежелательного контента. Штраф стал результатом повторного отказа мессенджера выполнить предписания о блокировке запрещенной информации.
С введением в силу закона о самоконтроле социальных сетей (февраль 2021 г.) интернет-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать нежелательный контент, а также предоставлять возможность пользователям сообщать о его наличии. Кроме того, ежегодно они должны готовить отчет о проделанной работе в этом направлении.
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