 

Telegram оштрафовали на 4 миллиона за неудаление запрещенного контента

13.08.2024, 12:35, Разное
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Таганский суд вновь наложил санкцию на Telegram Messenger, оштрафовав компанию на 4 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещенную на территории РФ.

Согласно судебному решению, Telegram признан виновным в нарушении КоАП РФ, касающегося неисполнения требования об удалении нежелательного контента. Штраф стал результатом повторного отказа мессенджера выполнить предписания о блокировке запрещенной информации.

С введением в силу закона о самоконтроле социальных сетей (февраль 2021 г.) интернет-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать нежелательный контент, а также предоставлять возможность пользователям сообщать о его наличии. Кроме того, ежегодно они должны готовить отчет о проделанной работе в этом направлении.


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