 

В игре «Что? Где? Когда?» обращение «господа» заменят на «товарищи»

13.08.2024, 11:33, Разное
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Продюсер телевизионной игры «Что? Где? Когда?», начальник идеологического департамента Первого канала Михаил Рогачёв принял решение исключить из оборота обращение «господа» к игрокам и членам клуба.

По словам шоураннера, подобные «барские замашки» уводят передачу всё дальше и дальше от народа, вызывают антипатию у рядового зрителя.

В интервью «Московскому комсомольцу» о том, каким будет российское телевидение, продюсер признался, что долгое время не смотрел передачу, вверенную ему в 2022 году, но недавно всё-таки увидел её в гостях у друга.

– Это, извините, полнейшее позорище… Ведущий этот сидит где-то, спрятался, как из бочки вещает, всех господами зовёт, высокомерия хоть отбавляй. Это что такое? У нас во взводе его бы научили, – возмутился Рогачёв. – Господа у нас в 1917 году закончились, и слава Богу. Есть нормальное слово «товарищи». Кому не нравится – хорошо, говорите «ребята»… Нагнали умников, они там как кильки в банке, один другого важнее. Конечно, народ такое не смотрит. В очках каждый второй! Простым людям противно, и я их понимаю.

По словам управленца, теперь он точно реализует свои планы 2022 года – к примеру, согласно его затее, волчок будет выбирать не из вопросов, а из нормативов ГТО. Это добавит программе «спортивности и прямоты» и приблизит её к ожиданиям зрителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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