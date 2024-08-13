Путин — «хороший переговорщик», с которым было бы хорошо «снова поладить»

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Экс-президент США Дональд Трамп надеется вновь наладить отношения с Владимиром Путиным в случае своего переизбрания. Об этом он заявил в интервью Илону Маску в соцсети X. По словам республиканца, Путин — «хороший переговорщик», которого он очень хорошо знает, и который бы никогда не начал военную операцию на Украине, если бы не «глупости» Байдена и НАТО.



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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост президента. «Надеюсь, мы снова с ним поладим… Знаешь, поладить с ним было бы хорошо», — предположил республиканец.

Во время интервью политик также отметил, что ему всегда удавалось поддерживать хорошие отношения с российским лидером — даже несмотря на слухи о его «заговоре» с Россией, распущенные «больными людьми» из Демократической партии.

«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что оба лидера «много говорили об Украине», и Трамп знал, что для Путина это всегда была очень важная тема.

Экс-президент добавил, что считает главу Кремля «хорошим переговорщиком». По его мнению, нынешний конфликт на Украине начался из-за «глупости» Джо Байдена, который, допустив членство Киева в НАТО, спровоцировал Россию на ответ.