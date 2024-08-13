 

Путин — «хороший переговорщик», с которым было бы хорошо «снова поладить»

13.08.2024, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Экс-президент США Дональд Трамп надеется вновь наладить отношения с Владимиром Путиным в случае своего переизбрания. Об этом он заявил в интервью Илону Маску в соцсети X. По словам республиканца, Путин — «хороший переговорщик», которого он очень хорошо знает, и который бы никогда не начал военную операцию на Украине, если бы не «глупости» Байдена и НАТО.


АР

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост президента. «Надеюсь, мы снова с ним поладим… Знаешь, поладить с ним было бы хорошо», — предположил республиканец.

Во время интервью политик также отметил, что ему всегда удавалось поддерживать хорошие отношения с российским лидером — даже несмотря на слухи о его «заговоре» с Россией, распущенные «больными людьми» из Демократической партии.

«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что оба лидера «много говорили об Украине», и Трамп знал, что для Путина это всегда была очень важная тема.

Экс-президент добавил, что считает главу Кремля «хорошим переговорщиком». По его мнению, нынешний конфликт на Украине начался из-за «глупости» Джо Байдена, который, допустив членство Киева в НАТО, спровоцировал Россию на ответ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В погоне за избирателями — Харрис хочет дистанцироваться от непопулярного Байдена

14.08 / Вопреки санкциям — 25 процентов прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлось на Россию

14.08 / Возможен летальный исход – врачи предупредили (якобы) больную Пугачеву об опасности

14.08 / Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова

14.08 / Долина выгнала на улицу мать-одиночку

14.08 / Экс-аналитик ЦРУ – атаки на Курскую область подтолкнут Россию не к переговорам, а к мощному ответу

14.08 / Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева

14.08 / Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог

14.08 / «Масштабный удар возмездия» — Киев гадает, как ответит Россия

14.08 / На фоне ядерных угроз КНДР — США и Южная Корея проведут совместные военные учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика