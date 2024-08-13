Рупор кремлевской пропаганды: Обещания агента Дональда

Набор из 20 основных обещаний агента Дональда на случай если его не завалят до выборов и он снова въедет в Белый Дом.

Штаб Дональда Трампа опубликовал 20 основных предвыборных обещаний, которые сделают Америку снова великой

Если, конечно, Трамп победит на президентских выборах.

1. Закрыть границу и остановить вторжение мигрантов;

2. Провести крупнейшую операцию депортации в американской истории;

3. Покончить с инфляцией и сделать проживание в Америке снова доступным для населения;

4. Сделать Америку доминирующим производителем энергии в мире;

5. Прекратить аутсорсинг и превратить соединенные штаты в производственную сверхдержаву;

6. Существенные снижения налогов для работников и отмена налогов на чаевые;

7. Защищать нашу конституцию, наш билль о правах и наши фундаментальные свободы, включая свободу слова, свободу религии и право хранить и носить оружие;

8. Предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке, и построить великий противоракетный щит «железный купол» над всей нашей страной — всё сделано в Америке;

9. Прекратить вооружать правительство против американского народа;

10. Остановить эпидемию мигрантской преступности, разрушить иностранные наркокартели, покончить с насилием банд и посадить опасных для общества преступников;

11. Восстановить наши города, включая Вашингтон, сделав их снова безопасными, чистыми и красивыми;

12. Укреплять и модернизировать нашу военную силу, сделав ее без вопросов самой сильной и мощной в мире;

13. Сохранение доллара США как мировой резервной валюты;

14. Защита социального обеспечения и медицинского обеспечения без сокращений, включая изменение пенсионного возраста;

15. Отменить мандат в области электротранспортных средств и сократить дорогие и обременяющие правила;

16. Сокращение федерального финансирования любых школ, преподающих критическую расовую теорию, радикальную гендерную идеологию и другой неправильный расовый, сексуальный или политический контент нашим детям;

17. Не допускать мужчин в женский спорт;

18. Депортировать про- ХАМАСовских радикалов и сделать колледжи снова безопасными и патриотичными;

19. Обеспечить безопасность наших выборов, включая голосование в единый день, идентификацию избирателей, бумажные бюллетени и подтверждение гражданства;

20. Объединить страну, выведя ее на новые и рекордные уровни успеха.

https://t.me/belvestnik/58085 – цинк

Проголосовать за агента Дональда можно как обычно проголосовать на Госуслугах. Сотрудники спецслужб как обычно могут отдать сразу 3 голоса.

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