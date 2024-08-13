 

Перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом: пришлось отдать все

13.08.2024, 11:10, Разное
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Телеведущая и экс-участница “Дома-2” Алена Водонаева два раза выходила замуж. От первого супруга Алексея Малафеева у нее есть сын-подросток по имени Богдан. Вторым супругом стал музыкант Алексей Комов, но отношения продлились всего год.

До этого в жизни блогерши были и другие мужчины, но роман с ними не окончился ничем серьезным. В время пребывания на телепроекте “Дом-2” она пыталась “построить любовь” со Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым. После ухода с проекта у нее завязались отношения с клавишником группы Plazma Максом Постельным. Однако был в жизни звезды телестройки один неприятный эпизод, о котором она рассказала своим подписчикам в телеграм-канале.

Она вспомнила, как еще во время ее проживания в Тюмени, она пережила негативный опыт расставания. Однажды перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом. Ей пришлось отдать бывшему возлюбленному все подарки, а он требовал еще и деньги, в том числе за обрезание, которое якобы сделал по просьбе телеведущей. Ее мама помогла решить проблему. Именно она встретилась с парнем и вернула ему все презенты, которые он когда-то преподносил.

Как отметила Водонаева, среди подарков были золотые очки, музыкальный центр, серебряные часы, беспроводной домашний телефон-трубка. Алена, к слову, даже обратилась к бывшему, спросив, не нужно ли ему еще чего.

“Саша Н., это о тебе. Как ты там вообще? Может помочь чем надо?”, – написала Водонаева.

Подписчики заметили, что практически у каждой девушки был такой возлюбленный. Многие посмеялись, а часть поддержала парня, написав, что он имел на это полное право.


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