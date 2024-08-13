Софию Каштанову засняли в компании атлетичного красавца в шикарном отеле

До сих пор говорили про романы Софии Каштановой с актером Артемом Семакиным, с которым та познакомилась во время съемок фильма “Луна-Луна”. Позже журналисты связывали Каштанову с актером Иваном Николаевым и режиссером Ильей Куликовым. Но несколько лет назад звезда экрана, сыгравшая почти в полусотне картин, стала верной женой и матерью детей предпринимателя Арташеса Арутюнова.

Но, судя по всему, муж у звезды не ревнивый, поскольку отпускает красавицу-жену отдыхать и работать в компании атлетов. Только что, например, Софию Каштанову заметили в шикарном отеле Cedar Grass Териберка вместе со звездным стилистом Омаром Байрамовым. Эта гостиница считается в Заполярье самой престижной и высококлассной.

Его сексуальная фигура и харизма привлекают многих в стране. Тем интереснее, что же связывает его с кинодивой, ведь никаких съемок на берегу сурвого Баренцева моря сейчас, кажется, нет…

Омар Байрамов работал с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой. И можно предположить, что он предложил сотрудничество и Софии Каштановой. На это намекает и большая команда, которая была в это время в Териберке. Остается лишь дождаться подтверждения догадок и появления первых кадров…