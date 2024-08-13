Студенты Гарвардского университета призвали сжечь Докинза на костре из его книг за слова о трансгендерах

Студенты Гарвардского университета собрали 10 тысяч подписей под петицией о сожжении популяризатора науки Ричарда Докинза на костре, сложенном из его книг. Причиной этому стали его слова о недопустимости боксёрских поединков между женщинами и трансгендерами.

Студенты требуют наказать «еретика и наукоотступника, покусившегося на святые постулаты гендерной науки» – они говорят, что удалениz его страницы на Facebook* будет недостаточно. В петиции сказано, что Докинз попрал догматы, принятые на Втором Тирольском научном конгрессе ещё в 1997 году, где отцы науки постулировали и засвидетельствовали равенство между цис- и транс-женщинами.

Учение Докинза, в котором отрицается возможность равноправного соперничества между ними на боксёрском ринге, окрестили «докинзианской ересью», и теперь передовые университеты проводят у себя расследования с целью выявить её приверженцев и изгнать их с университетских кафедр.

– На Втором Тирольском конгрессе было сказано ясно: кто не примет его решения, тому – анафема, – говорит подписавший петицию профессор Сатиш Брахмагупта. – Вчера я, другие преподаватели и наши студенты собрали несколько сотен книг Докинза, свалили их в кучу во дворе кампуса, облили керосином и подожгли. Мы бы хотели видеть на этом костре и самого Докинза, впавшего в ересь и отрицающего современную науку. Только в этом году в рецензируемых журналах вышло порядка 50 научных статей о полном равенстве между женщинами вне зависимости от того, были ли они когда-либо мужчинами и какое строение имеет их тело. Если кому-то этого недостаточно, он идёт против основ науки, против научного сообщества, против Господа.

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