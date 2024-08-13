“Выпивала с 11 лет”: Катя Семенова чудом избежала женской колонии

“Я еще

в таком “нежном” возрасте (певице 63 года – Прим. ред.), когда у

многих моих ровесников еще живы родители, – вздыхает Катя. – А у меня давно

умерли и мама, и папа, и сестра”.

При этом

Катя не сломалась, как многие предполагали, а сделала себя сама и стала звездой

эстрады.

“Папы не стало, когда мне было шесть лет, а мамы – в одиннадцать, –

смахивает слезу Катя. – Когда родители умерли, “добрые” соседи думали, что меня

ждет женская колония”.

Воспитанием Екатерины

занялась ее сестра Людмила, которая была старше на четырнадцать лет. “У нее был

муж-алкаш и двое детей, – вспоминает Семенова. – И мы все жили в одной комнате. Она совершила подвиг, поскольку

не отдала меня в детский дом, а оформила опекунство. Но не из-за любви, конечно, а

из-за пенсии, которая мне полагалась. Плюс по чужой трудовой книжке меня в одиннадацать лет устроили мыть подъезды в нашем дворе”.

В

одиннадцать лет Катя Семенова, по ее признанию, начала и выпивать… “Людка

работала на трех работах, – вспоминает звезда. – А у меня – школа, музыкалка и

два подъезда. Сестра часто приносила два напитка, которые я запомнила – чешский

ликер “Прадед” и кубинский ром “Гавана Клаб”. И говорила: “Давай выпьем!” И мы

выпивали. Не могу сказать, что мне это приносило удовольствие, но я это делала

ради сестры. А когда я стала взрослеть, то одноклассники начали приносить в

школу пузырьки с чем-то, чтобы выпить тайно под лестницей. Я никогда не ходила –

мне дома хватало. Все думали, что я такая чистенькая, поэтому отказываюсь, и не

знали, что я просто больше не могла пить…”