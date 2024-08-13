 

“Выпивала с 11 лет”: Катя Семенова чудом избежала женской колонии

13.08.2024, 9:30, Новости дня
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“Я еще
в таком “нежном” возрасте (певице 63 года – Прим. ред.), когда у
многих моих ровесников еще живы родители, – вздыхает Катя. – А у меня давно
умерли и мама, и папа, и сестра”.

При этом
Катя не сломалась, как многие предполагали, а сделала себя сама и стала звездой
эстрады.

“Папы не стало, когда мне было шесть лет, а мамы – в одиннадцать, –
смахивает слезу Катя. – Когда родители умерли, “добрые” соседи думали, что меня
ждет женская колония”.

Воспитанием Екатерины
занялась ее сестра Людмила, которая была старше на четырнадцать лет. “У нее был
муж-алкаш и двое детей, – вспоминает Семенова. – И мы все жили в одной комнате. Она совершила подвиг, поскольку
не отдала меня в детский дом, а оформила опекунство. Но не из-за любви, конечно, а
из-за пенсии, которая мне полагалась. Плюс по чужой трудовой книжке меня в одиннадацать лет устроили мыть подъезды в нашем дворе”.

В
одиннадцать лет Катя Семенова, по ее признанию, начала и выпивать… “Людка
работала на трех работах, – вспоминает звезда. – А у меня – школа, музыкалка и
два подъезда. Сестра часто приносила два напитка, которые я запомнила – чешский
ликер “Прадед” и кубинский ром “Гавана Клаб”. И говорила: “Давай выпьем!” И мы
выпивали. Не могу сказать, что мне это приносило удовольствие, но я это делала
ради сестры. А когда я стала взрослеть, то одноклассники начали приносить в
школу пузырьки с чем-то, чтобы выпить тайно под лестницей. Я никогда не ходила –
мне дома хватало. Все думали, что я такая чистенькая, поэтому отказываюсь, и не
знали, что я просто больше не могла пить…”


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