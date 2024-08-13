 

TikTok приостановил трансляции Мадуро до 19 августа

13.08.2024, 9:15, Разное
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Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что TikTok запретил ему вести трансляции до 19 августа. Это заявление было сделано во время его выступления на телеканале Telesur.

Мадуро заявил, что TikTok отключил его возможность транслировать, добавив, что ранее в Венесуэле на 10 дней была заблокирована социальная сеть X. Он обвинил X в распространении ненависти, фашизма и подстрекательстве к гражданской войне, нарушая при этом законы страны.

Ранее Мадуро пообещал прекратить использование WhatsApp и перейти на Telegram и WeChat. Однако впоследствии он отказался от этой идеи.


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