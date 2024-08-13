 

Флеболог Блинова назвал профессии, способствующие развитию варикоза

13.08.2024, 9:15, Разное
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По словам флеболога Дмитрия Блинова, такие профессии, как хирург, повар и парикмахер, могут повышать риск развития варикоза. Это связано с длительным пребыванием на ногах или сидением без движения.

Профессии, связанные с длительным стоянием, приводят к ослаблению тонуса мышц ног, что способствует нарушению кровообращения, отекам и застою крови в венах. У женщин, которые проводят много времени на ногах и носят каблуки, риск развития проблем с венами еще выше.

Длительное сидение также может привести к замедлению кровотока, нарушению работы венозных клапанов и расширению вен.

Также Блинов отметил, что профессии, связанные с поднятием тяжестей, могут также вызывать венозные нарушения в конечностях и области таза. Профессиональные спортсмены также входят в группу риска.


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