Рупор кремлевской пропаганды: Какая еще нам Африка…

"Какая ещё нам Африка. Мы с соседями справиться-то не можем".

И снова комментаторы

К материалам про Африку, нам, в числе прочего, пишут, что нечего России делать там, и что нужно собирать вещички и возвращаться домой. Картинки всякие карикатурные присылают. Если объединить эти комментарии в один, то получается так: "Какая ещё нам Африка. Мы с соседями справиться-то не можем" (это, кстати, реальный тезис).

У автора "Объясняю на пальцах (https://t.me/onp2022/480)", была классная иллюстрация по этому поводу (картинка слева). Азиз таким образом показал, за счёт чего существует "Цветущий европейский Сад". Европейцы и англосаксы берут ресурсы в Африке и направляют на улучшение своего благосостояния.

Но мы эту иллюстрацию немного дополнили. И выглядит она теперь так (картинка справа).

Европейцам и англосаксам (в широком смысле), мало выкачивать ресурсы только из Африки, им хочется выкачивать ресурсы ещё и из России. Как в 90-х и нулевых. Поэтому они, выкаченное в Африке, направляют на выпуск продукции ВПК, которая отправляется к границам России, как это происходило в последние три десятилетия. А до этого как в 1812, 1914, 1941….

Поэтому всем комментаторам, которые предлагают России выйти из Африки, нужно помнить, что если нас не будет в Мали, то в Восточной Европе будет больше танков, и за них европейцы заплатят малийским золотом. Если России не будет в ЦАР, то в Польше будет больше самолётов, купленных за алмазы и уран этой страны. Если французы продолжат оставаться в Сенегале и вывозить редкоземельные металлы, то над Евразией будет больше военных спутников НАТО.

Хотите этого? Вряд ли. Тогда думайте, прежде чем молоть чепуху.

Всем добра.

@geopolitika_civilizacii – цинк

Деколонизация Африки будет продолжена. Африка будет свободной.

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