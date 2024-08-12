Тарасова одобрила решение Баха уйти с поста главы МОК
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Известный тренер Татьяна Тарасова выразила поддержку решению президента МОК Томаса Баха отказаться от переизбрания на следующий срок. По ее мнению, важно, чтобы будущий глава организации обладал не меньшими качествами, чем действующий.
Тарасова подчеркнула необходимость учитывать последствия решений руководства для спортсменов и тренеров. Она считает, что новый президент должен руководствоваться этими соображениями в своей работе.
Ранее Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок в марте следующего года. Он возглавил МОК в 2013 году, а в 2021-м был переизбран.
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