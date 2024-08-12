 

Тарасова одобрила решение Баха уйти с поста главы МОК

12.08.2024, 5:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный тренер Татьяна Тарасова выразила поддержку решению президента МОК Томаса Баха отказаться от переизбрания на следующий срок. По ее мнению, важно, чтобы будущий глава организации обладал не меньшими качествами, чем действующий.

Тарасова подчеркнула необходимость учитывать последствия решений руководства для спортсменов и тренеров. Она считает, что новый президент должен руководствоваться этими соображениями в своей работе.

Ранее Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок в марте следующего года. Он возглавил МОК в 2013 году, а в 2021-м был переизбран.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Арбитражный суд заставил JPMorgan Chase отказаться от иска против ВТБ

12.08 / Мнение: Камала Харрис – это дурной анекдот (Марк Солонин)

12.08 / Парадокс Ферми объясняет, почему люди еще не нашли инопланетян

12.08 / SpaceX доработала Starlink для исключения потенциальных радиопомех

12.08 / Овечкин изъявил желание поддержать Миранчука на футбольном поле

12.08 / “Газпром” снизил транзит российского газа через Украину до 39,3 млн куб. м

12.08 / Геральт уступит место новому герою в “Ведьмаке 4”

12.08 / Instagram разблокировали в Турции

12.08 / Рупор кремлевской пропаганды: О “применении хим.оружия” в Курской области

12.08 / Google запускает настольного теннисиста с навыками на уровне человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика