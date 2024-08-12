Арбитражный суд заставил JPMorgan Chase отказаться от иска против ВТБ

В свете запрета российских судов инвестиционный банк JPMorgan Chase отозвал иск против ВТБ, а также вынужден был попросить судью США отклонить его. Иск был связан с замороженными счетами банка на сумму 439,5 миллионов долларов.

В апреле JPMorgan подал в суд на ВТБ с требованием прекратить попытки вернуть средства с заблокированного счета. Это решение последовало после того, как ВТБ подал встречный иск в России, что по мнению JPMorgan являлось прямым нарушением их соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому банку начинать или продолжать разбирательства с ВТБ за рубежом. ВТБ ранее согласился рассматривать споры в США, но российский суд вынес решение, которое поставило под угрозу эти соглашения.

В начале июня стало известно об обоснованиях для пересмотра дела по иску Центрального банка к владельцу Рост Банка. А ранее суд заморозил выплаты высшему руководству КИВИ Банка.