Мнение: Камала Харрис – это дурной анекдот (Марк Солонин)

Старина Марк Солонин отжог так в этот раз, что его прямо хочется расцеловать. А я – каюсь! – даже чуть-чуть было в нем усомнился из-за его, как мне показалось, легкой невнятицы в начале июля, когда он позволил себе сразу отмести версию реального (а не постановочного) покушения на Трампа во время предвыборного митинга. Будучи в состоянии некоторой растрепанности чувств, я даже предположил тогда, что милейший Марк… того? Склонился к поддержке демократов и всякой “повесточки”, чего доброго?!

Но нет, конечно же, нет! Марк Солонин придерживается, как выяснилось, единственно достойной позиции по-настоящему умного аналитика: он ненавидит всех, Путина-Трампа-Байдена-королеву, но в наибольшей степени, конечно же, американских демов и всех связанных с ними “спонсоров”, а почему? Потому что он ненавидит КОММУНИЗМ – как и положено настоящему историку нашей многострадальной страны. Это ненависть бесполезна и бессильна, увы – потому что коммунизм, он уже везде, и, строго говоря, в мире уже и нет ничего, кроме коммунизма и торжествующих комми всех оттенков от красного до коричневого… Но у него, повторюсь, единственно достойная позиция честного и умного человека на Титанике.

Аминь.

Он и выступает тут как-то совсем отчаянно – как будто сжигает за собой все мосты. Он – это он, Солонин, а не очень похожий на гниду Любарский, который крутится пропеллером, но все очевиднее работает все же именно на ту же самую Харрис, точнее, на рептилоидов, стоящих за ней. Рептилоиды безусловно побеждают, но Солонин все равно пытается быть за людей. В ситуации, когда сами люди в своем большинстве – тоже давно уже за коммунизм и рептилоидов.