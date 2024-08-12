SpaceX доработала Starlink для исключения потенциальных радиопомех

Космическая компания SpaceX, детище Илона Маска, внедрила существенные обновления в свою систему Starlink, направленные на преодоление потенциальных помех для радиотелескопов. Starlink контролирует обширную сеть из 6300 спутников на низкой околоземной орбите, обеспечивая высокоскоростной доступ в Интернет в глобальном масштабе.

Признавая риск радиопомех от прямых передач спутников для астрономических наблюдений, инженеры SpaceX объединились с Национальным научным фондом и Национальной радиоастрономической обсерваторией. Результатом совместной работы стали методы, позволяющие спутникам обходить зону прямой видимости радиотелескопов.

Благодаря фазированной антенной решетке спутников, которая позволяет динамически перенаправлять спутниковые сигналы, удалось реализовать данный подход. В рамках этого был создан протокол обмена данными в реальном времени между радиоастрономическими обсерваториями и Starlink.

Этот протокол предоставляет сети Starlink расписание предстоящих наблюдений телескопов, включая информацию об их направлении и частотных диапазонах. Спутниковая сеть использует эти данные для определения оптимальных направлений передачи своих сигналов, исключая возможную зону видимости телескопов.

Метод успешно внедрен и применяется в сети Starlink и обсерватории NRAO Very Large Array в Нью-Мексико, а также в обсерватории Грин-Бэнк в зоне тишины в Западной Вирджинии.

SpaceX намерена продолжать сотрудничество с астрономическим сообществом для расширения реализации этого подхода и охвата большего числа обсерваторий как в США, так и за рубежом.