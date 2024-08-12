 

Овечкин изъявил желание поддержать Миранчука на футбольном поле

12.08.2024, 3:25, Разное
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ “Вашингтон Кэпиталс”, планирует посетить матч с участием новичка “Атланты Юнайтед” Алексея Миранчука в футбольном чемпионате MLS.

Овечкин отметил ограниченность своего времени для просмотра местных футбольных игр. Однако он подчеркнул, что обязательно придет на матч Миранчука, если тот будет проводиться в Вашингтоне.

Легендарный хоккеист выразил уверенность в успешном выступлении Миранчука в Америке. Он высоко оценил потенциал российского футболиста и считает, что тот не столкнется с серьезными сложностями при адаптации к новым условиям игры.

Напомним, о трансфере Миранчука в “Атланту” было сообщено в конце июля. Контракт рассчитан до конца 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее Миранчук становился победителем Лиги Европы в составе “Аталанты”. Он выступал за итальянский клуб с 2020 года, а сезон 2022/2023 провел в аренде в “Торино”.


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