Карин Кнайсль – в Германии совершенно не понимают, какую реакцию вызывают фото немецких БМП в Курской области

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

У атаки ВСУ в Курской области есть не только военное измерение, но и политическое. Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии, обращает внимание на то, что немецкие БМП впервые с 1941 года появились на российской земле, и это негативно воспринято российским обществом. В интервью с Флавио фон Витцлебеном она указывает на опасную «нечувствительность» Берлина к чувствам российского общества, для которого память о Второй мировой войне играет огромную роль. Экс-политик предупреждает, что это скажется на отношении русских к немцам.



AP

Российское министерство обороны опубликовало видеосъёмку с БПЛА, показывающую участие немецких БМП Marder в вылазке ВСУ в Курскую область. Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что дозволение Берлина использовать немецкую технику против РФ говорит о полной «нечувствительности» и «непонимании» Германией российского общества. В интервью журналисту Флавио фон Витцлебену она заявляет, что такие кадры неизбежно окажут долгосрочное воздействие на отношение русских к немцам.

Рассуждая о причинах такого отсутствия чуткости к российской исторической памяти, Кнайсль высказывает предположение, что это связано с тем, как в Германии описывают крах нацисткой Германии. «В немецкоязычном мире нет чувствительности, потому что, согласно нарративу, с которым мы выросли, освобождением от национал-социализма мы обязаны исключительно американцам», — говорит Кнайсль в интервью.

Она указывает, что Вторая мировая война в РФ — «это глава истории, которая играет огромную роль в России, Белоруссии и многих других республиках-правопреемниках Советского Союза». На Западе глубоко заблуждаются, если видят в этом лишь политику Путина. Она почувствовала это лично увидев, как праздную 9 Мая в России. Не только в столице, но и в глубинке, где «в каждой деревне есть памятник погибшим».

«Это не то, что было приказано сверху, а то, что глубоко укоренилось в людях, и, конечно, тем более непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — подводит итог Кнайсль. Она отмечает, что пока в Российском обществе не утвердилась ненависть ко всем немцам. По крайней мере, она лично не сталкивалась с этим, в отличие от немецкой русофобии. Но её беспокоит упорное продолжение антироссийской кампании в Германии и поддержка Западом Украины.