Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал

Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря турецкому сериалу “Великолепный век”, 12 августа отмечает день рождения.

Свой жизненный путь рыжеволосая звезда начала в Германии, в семье немки и турка. Впервые она выступила на сцене, когда ей едва исполнилось 5 лет. С тех пор ее жизнь была прочно связана с творчеством.

Девочка училась в школе с театральным уклоном, кроме этого обучалась актерскому мастерству, а после поступила в театральный вуз. Она работала в театрах Гамбурга, затем перебралась в Берлин. Также совмещала игру на сцене с карьерой в кино.

По словам Мерьем, в “Великолепный век” она попала совершенно случайно. Подруга сообщила ей, что в Турции проходит кастинг, а до начала съемок оставалось всего несколько дней. Узерли прошла пробы и была принята. Единственной сложностью оказалось незнание актрисой турецкого языка. Но она заучивала роль, а команды режиссера со временем научилась понимать.

Артистка успешно отыграла 3 сезона и исчезла с экранов турецкой исторической картины. Позже звезда “Великолепного века” призналась из-за чего покинула сериал. Ей стало очень сложно отличать реальность от выдуманной жизни, это начало давить на нее, она не справилась и отказалась от участия в 4 сезоне. Тогда вся съемочная группа обозлилась на Узерли, ведь с ее уходом рейтинги сериала покатились вниз.

Но, вопреки прогнозам, что карьера Мерьем тоже вскоре сойдет на нет, не сбылись. она продолжила сниматься, а недавно ее видели в небольшом многосерийном фильме “Ру”. Помимо этого, у актрисы подрастают две дочери Лара и Лили. Она воспитывает обеих одна и, судя по соцсетям актрисы, очень ими гордится.