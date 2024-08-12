“Газпром” снизил транзит российского газа через Украину до 39,3 млн куб. м

“Газпром” 11 августа сообщил, что через газоизмерительную станцию (ГИС) “Суджа” в ЕС было прокачено 39,3 млн кубометров природного газа, рассказал агентству ТАСС представитель компании. Сокращение обусловлено отказом Киева обеспечить прокачку через ГИС “Сохрановка”;.

Представитель “Газпрома”; подчеркнул, что заявка на транзит через закрытую ГИС была подана, но отклонена украинской стороной. В августе среднесуточный транзит через Украину составлял более 42 млн кубометров.

Ситуация вызывает опасения по поводу роста цен на газ. Ранее представитель “Газпрома” Сергей Куприянов заявил, что эпизод у ГИС “Суджа” спровоцировал резкое подорожание топлива на спотовом рынке. По мнению экспертов, при прекращении транзита через Украину европейские цены на газ могут достигнуть $600-700 за тысячу кубометров, хотя рекорды 2022 года не превысят. При этом США перенаправили поставки газа из Европы в более выгодный регион. Комментарии приветствуются.