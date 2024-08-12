Геральт уступит место новому герою в “Ведьмаке 4”

Актер озвучивания Геральта, Даг Кокл, приоткрыл завесу тайны о предстоящей части легендарной серии “Ведьмак”, известной как The Witcher: Polaris. Геральт, по его словам, появится в игре, но его роль и значимость остаются загадкой.

Кокл подчеркнул, что новая глава не будет сосредоточена на истории Геральта. Персонаж, возможно, мелькнет в отдельном квесте или в ином формате, но это пока лишь догадки. Актер еще не ознакомился со сценарием игры.

Ранее Кокл предполагал, что сюжет может развиваться вокруг дальнейших приключений Цири. CD Projekt RED увеличила штат разработчиков для работы над новыми “Ведьмаками” и сиквелом Cyberpunk 2077. Над Polaris трудятся более 400 человек, а над сиквелом Cyberpunk 2077 — 56.

В июле квест-дизайнер Polaris Павел Саско пояснил историю эстонского фермера, превратившегося в разработчика Polaris. CD Projekt широко использует опыт бывших моддеров и планирует выпускать крупные игры чаще.

Подробности о дате выхода The Witcher: Polaris и целевых платформах пока не раскрываются.