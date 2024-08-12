Instagram разблокировали в Турции

Власти Турции сняли ограничения на работу социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), которая была заблокирована ранее из-за несоответствия требованиям национального законодательства.

По информации министра транспорта и инфраструктуры Абдюлькадира Уралоглу, доступ к Instagram был восстановлен в субботу в 21:30 по местному времени. Это произошло в результате переговоров с компанией Meta, владеющей соцсетью, в которых стороны договорились о соблюдении турецких законов.

Блокировка Instagram в Турции была введена 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Поводом послужила блокировка соцсетью сообщений о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Во время переговоров турецкие власти настояли на обязательном соблюдении соцсетью местных норм и традиций, а также на недопустимости размещения контента, пропагандирующего насилие, суицид, наркотики или другие вредные вещества. Кроме того, стороны договорились об удалении аккаунтов и публикаций, связанных с запрещенными в Турции террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана и ФЕТО.