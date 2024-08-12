 

Рупор кремлевской пропаганды: О “применении хим.оружия” в Курской области

12.08.2024, 0:35, Разное
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О "применении хим.оружия" в Курской области

Некоторые каналы, со ссылкой на госпиталь, начали сообщать о применении химоружия по нашему отряду.

После двух суток боёв, и нанесения жёсткого поражения 82 бригаде, 101 полку и 80 бригаде ВСУ, ПВД группы Аида СпН "Ахмат"  было атаковано сначала с РСЗО, а позже 155 снарядами, содержащими гексахлорэтан (или что-то более опасное).
Да, это так.
Но не скажу, что это конкретное химическое оружие.
Благодаря грамотным действия командира отряда, Аида, личный состав сразу применил ИПП-11, промыл слизистую, и избежал каких-либо последствий применения.
Несколько человек останутся под наблюдением токсиколога.

Сам командир отряда Аид от эвакуации отказался, группа продолжает выполнять боевые задачи в штатном режиме.
Погибших, или тяжелораненых среди личного состава нет.
Спецназ "Ахмат" продолжает выносить противника.
Сегодня силами группы Аида СпН "Ахмат" совместно с 810 бригадой, был освобождён поселок Мартыновка.
Также, была уничтожена колонна 82 бригады.

Ахмат – сила, Россия – мощь.
Враг будет разбит.

Не поддавайтесь панике.

(с) Аид

https://t.me/iamsniper

Также Аид опроверг информацию о каких-то серьезных прорывах в Курской области и подтвердил существенные потери противника в технике от ударов наших БПЛА-камикадзе, которые подтянулись в область.

https://t.me/boris_rozhin/133170 – цинк

PS. На схеме основные карты пожаров на юге Курской области вследствие идущих боев.

Источник: Colonel Cassad


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