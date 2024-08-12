 

Google запускает настольного теннисиста с навыками на уровне человека

12.08.2024, 0:10, Разное
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В своем захватывающем исследовании команда Google DeepMind Robotics демонстрирует революционный прорыв – робота, способного противостоять человеческим соперникам в высококонкурентном настольном теннисе.

Этот робот-игрок продемонстрировал исключительные способности во время испытаний, одержав верх над всеми начинающими спортсменами. Еще более впечатляюще, он одержал победу в 55% матчей против игроков среднего уровня. Однако профессионалы оказались непреодолимой преградой для робота, поскольку он не сумел одержать ни одной победы в своих столкновениях с ними.

В целом, система добилась успеха в 45% из 29 сыгранных матчей. Несмотря на свои впечатляющие достижения, робот столкнулся с конкретными проблемами, такими как отставание в реакции на быстрые мячи, ограниченные возможности игры с бэкхенда, затруднения в приеме высоких и низких подач и неспособность определять вращение мяча.

Исследователи Google определили приоритеты для дальнейших улучшений, сосредоточив внимание на усовершенствованных алгоритмах управления и аппаратных оптимизациях. Они верят, что эти улучшения преодолеют ограничения задержек, сдерживающие способность робота молниеносно реагировать на быстрые мячи.

Google DeepMind выражает уверенность в перспективах своей разработки. Для них это всего лишь веха на пути к их давней цели – достижению человеческого уровня производительности в широком спектре практически полезных навыков реального мира. Исследователи стремятся интегрировать роботов в различные сферы деятельности, где они смогут работать в тесной гармонии с людьми, безопасно и эффективно выполняя широкий спектр необходимых задач.


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