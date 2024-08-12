 

Профессор Расулов: Изменения в работе кишечника – признак потенциальной онкологии

12.08.2024, 0:10, Разное
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Профессор Арсен Расулов предупреждает: любые непривычные изменения в работе кишечника требуют внимания. Например, если ранее склонный к запорам человек сталкивается с диареей или наоборот, это повод насторожиться. Обращение к врачу необходимо при сохранении таких нарушений более трех-четырех дней.

Кроме того, онколог настоятельно рекомендует обращаться за помощью при появлении крови на туалетной бумаге, белье или в стуле, даже если это напоминает признаки геморроя.

Профессор подчеркивает, что одним из ранних симптомов рака кишечника может быть анемия, вызванная нехваткой железа и низким уровнем гемоглобина. Она может проявляться слабостью и головокружением. Поэтому при таких симптомах важно немедленно обратиться к врачу для диагностики причины анемии.


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