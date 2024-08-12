 

Кардиолог развенчал некоторые мифы о болезнях сердца

12.08.2024, 0:10, Разное
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О болезнях сердца существуют стойкие заблуждения. Кардиолог развеивает эти стереотипы, чтобы помочь людям понять правду о сердечно-сосудистых проблемах.

Один из распространенных мифов заключается в том, что сердечный приступ всегда сопровождается сильной болью в груди, которую человек сжимает ладонями. Однако кардиолог отмечает, что это не всегда так. Приступ может также проявиться как тошнота и сильная усталость.

Другой миф гласит, что людям с сердечными заболеваниями следует избегать физических нагрузок. Напротив, умеренные и сбалансированные нагрузки необходимы для здоровья. Важно избегать перенапряжения и прислушиваться к своему телу.

Еще один стереотип – убеждение, что люди могут чувствовать высокое артериальное давление. Это неверно. Высокое кровяное давление часто называют “тихим убийцей”, поскольку оно часто не проявляется никакими симптомами, пока не нанесет непоправимый вред. Регулярное измерение давления жизненно необходимо для профилактики осложнений.


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