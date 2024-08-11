Мнение: Миф о коррупции в строительстве, каждый 10-й россиянин – предприниматель и ответственность бизнеса

1. Очевидец пишет, что истории о тотальной коррупции в строительстве сильно преувеличены. Лично я прочёл фрагмент ниже с большим удивлением, однако свечку я не держал, поэтому оснований сомневаться в прочитанном у меня нет. Полагаю, впрочем, что очень многое зависит и зависело от конкретного региона. Цитирую (ссылка):

Старт моего трудового пути пришёлся на начало нулевых. Отгремели «святые» девяностые. Всё крупное и среднее и даже малое, что можно было украсть/отжать/приватизировать/захапать приобрело и поменяло собственников. Голова сгнила и воняло так, что тошно. Новой России, той в которой мы живем сейчас, еще не было.



Сферой своей деятельности я осознанно выбрал службу заказчика в строительстве – не хотел заниматься проектированием (ненавидел чертить) и не представлял себя в прорабском вагончике, во всей этой бытовой неустроенности (тогда это было прям жесть). А тут работа в приличном офисе, общение с интересными людьми, редкие выезды на стройку в белой каске с фотоаппаратом.



Заказчики в большинстве иностранцы (либо наши, тесно с ними связанные) – заводы, первые ТРЦ, фастфуд, новые заправки, много чего… Колонизация шла полным ходом. Делали им красивые графики в проджекте, договора по зеленой книге, проводили тендерные процедуры, технадзорили и основное – занимались сбором ИРД, согласованиями, экспертизами, получением технических условий, разрешений, актов и пр. Самая клоака чиновничества по представлениям поклонников ФБК.



Собственно, с хождения по кабинетам я и начал. В 23 года. Согласующих инстанций было огромное количество. В конце пути титула и основные чертежи были все сплошь синими от печатей, подписей и записей. Технология крайне простая — узнал приемные часы, написал сопроводительное письмо, отсидел очередь, сдал проект, получил замечания, проектировщик внес изменения, сдал повторно, получил заключение/заветную штампушку. Была масса нюансов – кто-​то принимал на рассмотрение, только после других, кто-​то в определенном составе, в области свой порядок, отличный от города… Но в целом несложно.



Ни разу решение вопроса не ставилось в зависимость от денег. Никогда, никто из огромного количества кабинетов не попросил, ни даже не намекнул, что что-​то надо. Хотя откровенно говоря надо было много – госучереждения выглядели ужасно, не было техники, бумаги, канцтоваров, самого простого и необходимого… Сами чиновники, по сравнению с коммерсантами, выглядели жалко, бедно. При этом работы у них был завал.



Мы для поддержки хороших отношений пытались благодарить – бутылка алкоголя, коробка конфет, всякая ерунда… Кто-​то отказывался, кто-​то уже устал и махал рукой. Но это всегда было после дела, по нашей инициативе. Иногда, для ускорения, или если нужна была консультация (лучше пожарных их нормы никто не знает/не трактует), уговаривали кого-​то заняться нашим вопросам на выходных, в нерабочее время. И тогда это стоило каких-​то, очень небольших денег, в качестве оплаты сверхурочных. И даже в этих ситуациях люди обычно долго и, в некоторых случаях, успешно отказывались. В основном всё строилось на человеческих отношениях. Однажды мой эколог буквально выплакала согласование сокращение СЗЗ – сердце врача не камень. Но при этом вписали иностранному собственнику завода шумозащитные мероприятия и замну окон в ближайших домах на пластиковые.



Наша компания решала вопросы, которые экономили Застройщикам миллионы и приносили миллиарды. Иностранцы очень боялись наших процедур и удивлялись, почему всё на круг так дешево стоит. Мы быстро смекнули и подняли цены. Нет мы не говорили прямо, что нужны деньги на взятки. Но и не отрицали. Это подразумевалось, витало в воздухе. Стоимость несколько приблизилась к ожиданиям Инвесторов, и они успокоились. Позже, я с некоторыми из них обсуждал – всё равно GR стоил гроши относительно мировой практики. Они (их акционеры) буквально озолотились.



Я только недавно понял, что мы по сути торговали репутацией Родины, создавая и поддерживая мифы о наличии коррупции. Которой на тот момент реально не было…

2. Подавляющее большинство россиян хорошо относятся к предпринимателям, а каждый десятый взрослый россиянин сам является бизнесменом (ссылка):



Более чем девять из десяти респондентов (92 процента) положительно относятся к россиянам, занимающимся мелким и средним бизнесом, при этом каждый десятый опрошенный сам считает себя предпринимателем, следует из результатов исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 2008 года доля хорошо относящихся к бизнесменам граждан выросла на 13 процентных пунктов, а тех, кто называет себя предпринимателем, за прошедшее время стало в два с половиной раза больше (ранее только 4 процента).

При этом вырос не только интерес россиян к бизнесу, но и реальный опыт открытия своего дела. О его наличии заявили 28 процентов опрошенных против 15 процентов в 2008-м. О желании такой опыт получить рассказали 48 процентов граждан.

Согласно материалам исследования, наиболее активную предпринимательскую позицию занимают мужчины трудоспособного возраста, проживающие в крупных городах, имеющие высшее образование и высокий уровень дохода. В свою очередь к россиянам, которые чаще попадают в список тех, кто не собирается заниматься бизнесом, социологи отнесли женщин (в полтора раза чем, чем в случае с мужчинами), россиян старшего возраста, имеющих среднее образование и ниже, работников бюджетной сферы, а также жителей сел и тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации.

Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке среди 1600 человек старше 18 лет.

Каждый десятый — это очень много. И, повторюсь, отсутствие в школах уроков бизнеса — большая нелепость.

Интересно, о какой реальной массовой поддержке идей коммунизма в России можно говорить на фоне таких цифр? Пожалуй, коммунистам остаётся опираться на «коммунистических бизнесменов», которые занимаются пропагандой коммунизма среди нескольких процентов не уважающих предпринимательство граждан. Или, как вариант, обманывать народ, рассказывая до поры, что коммунисты вовсе не против бизнеса, и что если у КПРФ появится возможность, она всё равно не будет никого ни грабить, ни уплотнять, ни сгружать без еды и одежды в зимней степи.

3. Согласно опросам, российские предприниматели в подавляющем своём большинстве стремятся заниматься социальной деятельностью и приносить пользу обществу, а не просто зарабатывать деньги (ссылка):



Большинство предпринимателей и самозанятых считают важным приносить своей деятельностью пользу окружающим — в решении социальных проблем и улучшении жизни людей в последние два года принимали участие 86 процентов предпринимателей и 69 процентов самозанятых. Также большая часть опрошенных положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и перспективы, а треть — планирует расширение штата. Об этом говорится в новом исследовании ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») от Сбера и Минэкономразвития по итогам второго квартала 2024 года.

По-прежнему более половины (58 процентов) предпринимателей считают финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным.

Забавный факт, почти все мои знакомые предприниматели так или иначе заботятся о пользе общества: как минимум донатят на разные богоугодные дела, как максимум лично ведут важные некоммерческие проекты. По обычным гражданам статистика куда как хуже.