 

Рупор кремлевской пропаганды: Дрон-камикадзе “Привет”

11.08.2024, 22:55, Разное
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Дрон-камикадзе «Привет-82МК2»

Стало известно, что КБ «ОКО» на форуме «Армия – 2024» представит усовершенствованный дрон-камикадзе «Привет» с функцией взлета по приборам. Это означает, что беспилотник может взлетать без включенной камеры, а значит, при перехвате видеосигнала противник не сможет вычислить место запуска дрона.
«Привет-82» имеет дальность полёта до 30 километров, максимальную скорость в 140 километров в час и грузоподъемность до 5,5 килограмм. Дрон отличает простота и дешевизна изготовления.

@Belarus_VPO – цинк

Дешево и сердито.

Источник: Colonel Cassad


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