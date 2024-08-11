 

Мнение: Неистовая Роулинг снова в бою!

11.08.2024, 22:25, Разное
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Люблю эту лихую писательницу! Вот ролик для тех, кто любит бокс и настоящих женщин. Однако, честно говоря, как-то боязно за эту безбашенную, отчаянно смелую женщину. Ей ведь в 2020 году угрожали, в том числе и смертью, и отчаянно пытались “отменить” вплоть до собирания петиций (я не шучу!) с требованием отнять у нее авторство Гарри Поттера! Типа – недостойна быть автором таких интересных романов.

А в 2023 году она и вовсе пошла… против закона. В прямом смысле. Это в Англии-то! В Шотландии приняли закон, что те, кто осмеливается что-то говорить “против трансгендеров”, подлежит заключению в тюрьму. Ну а Роулинг тут же сделала очередной свой пламенный спич в защиту “женщин по рождению”. И правительство в Шотландии, где она как раз и была, встало перед непростой дилеммой: сажать или не сажать? Сунуть в кутузку всемирно известную писательницу, да еще и миллиардершу? Те подумали-подумали… да и наложили в штаны. Сделав в итоге закон неработающим.

А она и выстояла, и не отступилась ни на дюйм, и, неугомонная – опять полезла на рожон. Как бы ее не грохнули все-таки… Потом как обычно свалят на “фанатиков”.

Источник: Размышления вольного социолога


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